Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την παραγωγή ελαιόλαδου και προϊόντων ελιάς.

Ο Δημ. Παπαδημούλης επισημαίνει τη σημασία της παραγωγής τους «για την οικονομία και την απασχόληση, αφού σε πολύ υψηλό ποσοστό, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, απασχολούνται στις καλλιέργειες μέλη των οικογενειών που είναι και ιδιοκτήτες των καλλιεργειών».

Αναφερόμενος σε πρόσφατη δημοσίευση της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ με τίτλο «The EU olive and olive oil sector, main features, challenges and prospects», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου εκπροσωπούν το 70-75% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου και το ένα τρίτο της παραγωγής επιτραπέζιων ελιών.

«Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται μείωση της παραγωγής, η οποία οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, ήτοι απότομες κλιματικές αλλαγές, όπως μεγάλες περίοδοι ξηρασίας και αύξηση της θερμοκρασίας», σημειώνει ο Δημ. Παπαδημούλης και ρωτά την Κομισιόν «τι μέτρα θα πάρει προκειμένου να προστατεύσει συνολικά της Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ειδικά της χώρες του Νότου από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή ελαιόλαδου».

Ακόμη, ο Δημ. Παπαδημούλης ζητά να μάθει από την Κομισιόν «τι οικονομικά κίνητρα θα δώσει σε νέους αγρότες, που καλούνται να συνεχίσουν μια παράδοση αιώνων, στις δεδομένες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα».