Δυναμική η ελληνική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, Fruit Logistica 2018, που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες στο Βερολίνο. Η Ελλάδα συμμετείχε στη διοργάνωση με 80 εταιρίες-εκθέτες, συμμετοχή ρεκόρ και τοποθετήθηκε ανάμεσα στις top 10 χώρες που σημείωσαν σημαντική αύξηση εκθετών (11,1% σε σχέση με το 2017) τα τελευταία χρόνια. Η λίστα των Ελλήνων εκθετών περιελάμβανε αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και εταιρίες τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολιάζοντας την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εκθετών στην έκθεση Fruit Logistica 2018, τόνισε ότι «ο αγροδιατροφικός τομέας συγκαταλέγεται στους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους βασίζεται και η πορεία που έχει ξεκινήσει η χώρα προς την ανάπτυξη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών με τη δυναμική παρουσία που έχουν στην έκθεση, φροντίζουν για τη διάδοση των εκλεκτών ελληνικών προϊόντων και αποδεικνύουν τις ικανότητες του ελληνικού επιχειρείν που επενδύει στην ποιότητα, αλλά και τολμά στο δρόμο της εξωστρέφειας. Σε κάθε τέτοια προσπάθεια το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης για την Ελλάδα και την Κύπρο, στέκεται αρωγός, στηρίζοντας με όλες του τις δυνάμεις και με νέες πρωτοβουλίες την ελληνική εξαγωγική επιχειρηματικότητα».

Στην έκθεση συμμετείχαν οι εξής ελληνικές επιχειρήσεις: A.S.E.A. Agricultural Cooperative of Kiwi Exploitation, ACN Naoussa - Agricultural Cooperative of Naoussa, Agrexpo S.A., Agricultural Cooperative of Filiatra, Agricultural Cooperative Episkopi, Agricultural Coop Meliki, Agriculture Cooperative Messi, Agrolab RDS, Alfa Vita - Patikas A. Chatsios V, Alfeios Rodi SA, Alkyon Fruit SA, Anatoli SA, ARTION NASIAKOPOULOS OE, ASEPOP Naoussa, ASOP EPISKOPIS, Balakanakis Bros S.A. - Olympic Fruit, Bella Frutta S.A., Biokarpos SA, Central Markets and Fishery Organization, Chatzidakis SA, The Cherry, AGRICULTURAL COOPERATION OF TYCHERO A.S.K.G.E, E.A.S AGRICULTURAL COOPERATION OF XANTHI, Daios Plastics S.A., Delta Spar - Papargyriou Anastasios & Co, EUROFROST AGIAS S.A., Evangelos Maragkos, GEFRA G.N. Frangistas S.A., Geoplant Aeege, Greek & Fresh, Greek Citrus, Helmi King Fruit P.C., Ina Plastics SA, K. ROPOKIS & ST. TSOLAKOS GP, Kakosimos Farm, Kaplanis, Kavala Coop, Kolios Company S.A., Agricultural Cooperation Komex SA, Antonios Koutsogiannopoulos & sons g.p, Labidino S.A., Laconic Gardens S.A., MED FRUIT L.T.D., Mitrosilis S.A, NGP Plastic S.A., Nikolitsas Spiros S.A. "Froots", Novatec S.A., Olimpias S.A., OLYMPIA STAR, Olympic Nature Inc, "Omnipack P.C. Flexible Packaging Industry", Oporello S.A., Pegasus Bio Hyperfoods, Plastika Kritis S.A., POULIS S.A., Protofanousi Fruits, Region of Central Macedonia, Region of Crete, Region of Epirus, Region of Eastern Macedonia – Thrace,Region of Peloponnese, Region of Thessaly, Sapountzoglou Arist.Markos, Sintoris Vassileios, Taktikos S.A., Tasty Fruit, Technical Converting Paper S.A., Thrace Group, TOMATELIOS, UNIPAKHELLAS SA, Vegiterraneo, velvita by Asepop Velventos, Venus Growers, YAKA IKE, Zeus Kiwi S.A.,και Zisis Farm.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, οργανώθηκαν και φέτος, με απόλυτη επιτυχία, πέντε ομαδικά ελληνικά περίπτερα, τα οποία στήριξαν την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας και την προώθηση των φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν ηEnterprise Greece Invest & Trade, η Great Greek Exports and Trade, η ΝOVACERT, η Economotechniki και η Promosolution.

Αξίζει να τονιστεί ότι η Fruit Logistica, στην 26η επέτειό της, σημείωσε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 3.100 εκθέτες από 80 χώρες, και πλέον των 77.000 εμπορικούς επισκέπτες από 130 χώρες.

Χαρακτηριστικό της έκθεσης, πέραν του διεθνούς της χαρακτήρα, είναι ότι κάθε χρόνο συγκεντρώνει το σύνολο των φορέων λήψης αποφάσεων του κλάδου, γεγονός που έχει πλέον καθιερώσει τη διοργάνωση ως το ετήσιο «ραντεβού» της αγοράς για την οργάνωση - πλούσιων σε αριθμό και περιεχόμενο- εκδηλώσεων και την παρουσίαση των νέων καινοτομιών και εξελίξεων σχετικά με την παραγωγή νωπών οπωροκηπευτικών και τις εξαγωγές.

Η επόμενη διοργάνωση της Fruit Logistica πρόκειται να πραγματοποιηθεί 6 – 8 Φεβρουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τηλ. 210 64 19 037, ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της έκθεσης www.fruitlogistica.de και την ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr