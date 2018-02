Σε κορυφαία εταιρική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναδείχθηκε το πρόγραμμα Heineken Growth Makers της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έλαβε αργυρό βραβείο (Silver) στην κατηγορία «Πρότυπο Επένδυσης – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου.

Η πλατφόρμα Growth Makers by Heineken, που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2017, αποτελεί την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της εταιρίας για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Εστιάζοντας στις νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων και δράσεων σε συνεργασία με τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Orange Grove, την οποία η Heineken στηρίζει ως μεγάλος χορηγός. Μεταξύ αυτών, οι Growth Makers Nights, βραδιές συζήτησης, δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσης για την επιχειρηματική κοινότητα, αφιερωμένες στην αγροτική παραγωγή και την τουριστική επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκε ένας διαγωνισμός για την ανάδειξη 5 ελπιδοφόρων νέων startups στον αγροδιατροφικό και τον τουριστικό τομέα, με συνολικό χρηματικό έπαθλο 10.000€ για τους νικητές. Οι επιλεγμένες Growth Makers Teams φιλοξενούνται στο Orange Grove και επωφελούνται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής υποστήριξης. H πλατφόρμα Growth Makers αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Seeds for Growth» που υλοποιεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Μέσω του «Seeds for Growth», η εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει μέχρι το 2020 5000 ευκαιρίες (σπόρους) ανάπτυξης σε ταλαντούχα νεαρά άτομα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την αναστροφή του φαινομένου του brain drain. Μέσα από το πρόγραμμα, η εταιρία φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους νέους επιχειρηματίες με γνώση, δεξιότητες και καθοδήγηση, να καλλιεργήσει συνέργειες με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς και να συμβάλει στη δημιουργία μίας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας.

Η Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, κα Έλλη Παναγιωτοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Οι αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης είναι μέρος της ταυτότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και καθοδηγούν τη δράση μας. Η βράβευσή μας για την πρωτοβουλία Heineken Growth Makers υπογραμμίζει την μακρόχρονη επένδυσή μας στην ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων, με τις οποίες μας συνδέει το πάθος για καινοτομία, δημιουργία και πρωτοπορία».