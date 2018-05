Ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα συνέχισε την καλή πορεία, σημειώνοντας αύξηση κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, παρά τις δύσκολες ακόμα μακροοικονομικές συνθήκες. Σε όλες τις κατηγορίες καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων, εκτός από την κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, μοχλός ανάπτυξης ήταν τα προϊόντα με το σήμα Coca-Cola, ιδίως η Coke Zero και η Coca-Cola χωρίς θερμίδες και με Stevia, η οποία κυκλοφόρησε πέρσι τον Μάρτιο.

Ισχυρές επιδόσεις καταγράφονται στο ξεκίνημα της χρονιάς για την Coca-Cola HBC AG , εναν από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές των σημάτων της The Coca-Cola Company. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2018, σημειώνεται 4,5% αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, με καλή ισορροπία ανάμεσα στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και βελτίωση των τιμών/μείγματος.

More in this category: