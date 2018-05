Για περισσότερη από μία δεκαετία, η Nestlé έχει βελτιώσει τη διατροφική αξία των προϊόντων της. Με την πρωτοβουλία Nestlé for Healthier Kids η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει μακροπρόθεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πιο άμεσοι στόχοι της για το 2020 είναι:

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Οικογένειας η Nestlé ανακοίνωσε την παγκόσμια πρωτοβουλία της Nestlé for Healthier Kids. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη ακόμη πιο υγιεινών προϊόντων και τη συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες για θέματα διατροφής και φυσικής δραστηριότητας. Στόχος του είναι να βοηθήσει 50 εκατομμύρια παιδιά μέχρι το 2030 να ζήσουν με περισσότερη υγεία.

More in this category: