Στην πρωτόγνωρη εμπειρία «Cooking Like Minoans» του Branding Heritage, που πραγματοποιήθηκε στον κήπο του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών συμμετείχε ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος. Ο Πρίγκιπας ενθουσιάστηκε με την πρώτη στον κόσμο εκτροφή που δημιούργησε η Creta Farms, βασισμένη στην αρχαία κρητική διατροφή.

More in this category: