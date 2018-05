Παράλληλα, ο Laurent Delmouly , Διευθυντής Marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη Heinekenμας αρέσει να βάζουμε δημιουργικότητα και πάθος σε ό,τι κάνουμε. Έτσι και φέτος με το City of Championsφιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους τυχερούς φιλοξενούμενούς μας μια ανεπανάληπτη εμπειρία στην πραγματική πόλη των πρωταθλητών, την Αθήνα!»

Αναφορικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “City of Champions” στην Αθήνα, η Έλλη Παναγιωτοπούλου , Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας δήλωσε: «Η Αθήνα γίνεται φέτος η πόλη των πρωταθλητών (“City of Champions”), τοποθετώντας την στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου γεγονότος! Είμαστε πολύ περήφανοι που ως Αθηναϊκή Ζυθοποιία συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συνεισφέροντας με τις δικές μας δυνάμεις στην ανάδειξη της Ελλάδας και της Αθήνας ως ιδανικούς τουριστικούς προορισμούς διεθνώς».

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα και ότι ανυπομονεί να γνωρίσει τους τυχερούς που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του City of Champions.

Με πρωτοβουλία της Heineken και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, η Αθήνα γίνεται η πόλη των πρωταθλητών (“City of Champions”), με αφορμή τον τελικό του UEFA Champions League.

