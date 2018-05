Το Διεθνές Ινστιτούτο Ανώτερης Γεύσης και Ποιότητας (iTQi) είναι ο διεθνής οργανισμός που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό αυθεντικών ειδικών γεύσης, μία επιλογή που έχει αναδείξει τις βραβεύσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο. To Superior Taste Award του iTQi είναι μία αξιολόγηση με αστέρια, παρόμοια με τους διεθνείς οδηγούς γαστρονομίας Michelin και Gault Millau, που επιβραβεύει προϊόντα βάσει των γευστικών χαρακτηριστικών τους. Τα προϊόντα που συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 70% διακρίνονται με ένα, δύο ή τρία αστέρια.

