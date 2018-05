Με πρωταγωνιστή το απόλυτο pop icon Βαγγέλη Κακουριώτη , τον αγαπημένο τραγουδιστή και νικητή του φετινού γνωστού χορευτικού show της τηλεόρασης, η C hillbox μας καλεί σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό με τίτλο « Εσύ. Εγώ. Chillbox. »

More in this category: