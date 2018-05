Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και αναδόχου, ο γενικός διευθυντής της NOVACERT κ. Ταμπαρόπουλος Αθανάσιος δήλωσε τα εξής: «Η εταιρία μας μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει καθοριστική συμβολή στην εξωστρέφεια της οικονομίας, στηρίζοντας μέσω της προώθησης μεγάλους εξαγωγικούς κλάδους όπως το ελληνικό κρασί, τα νωπά ροδάκινα, ακτινίδια και κηπευτικά, την κομπόστα, τα βιολογικά προϊόντα κ.ά. Μπροστά στη νέα πρόκληση για την προώθηση της Φέτας ΠΟΠ, με τη μεγάλη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας έργου, αλλά και με την άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουμε μια καμπάνια αντάξια ενός εθνικού προϊόντος - brand name της πατρίδας μας».

