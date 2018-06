Η Νηρεύς βραβεύτηκε με την υψηλότατη διάκριση Exceptional Award των Supply Chain Awards 2018 στην κατηγορία του Πρωτογενούς Τομέα για την Εφαρμογή και Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Internet of Things εφαρμογών και καινοτόμων πρακτικών κατά μήκος όλων των κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας της.

