7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τον τίτλο «Σύσταση-Επωνυμία» που αφορά στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής ως εξής: «Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY» και με το διακριτικό τίτλο «P.G. NIKAS S.A.».

