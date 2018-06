Η κα Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Επιλέγουμε τη Θεσσαλονίκη ως την πρώτη πόλη για όλη την Ευρώπη ώστε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Coca-Cola Zero Waste Cities. Μέσα από αυτή μας τη δράση συμβάλλουμε ουσιαστικά ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με προοπτική Zero Waste».

o Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης, τη δημιουργική ομάδα των The New Raw και φυσικά με την ενεργή υποστήριξη και συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

*«Print Your City»: ένα διαδραστκό πρόγραμμα που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε χρηστικά αντικείμενα για την πόλη με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να ανακυκλώσουν και να επιλέξουν τις γειτονιές που θα τοποθετηθούν τα αντικείμενα, τα οποία θα ομορφύνουν την πόλη τους.

Κεντρικό άξονα της Συνέντευξης Τύπου αποτέλεσε η ανακοίνωση ενός προγράμματος, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Coca-Cola στην Ελλάδα, επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως την πρώτη πόλη για την εφαρμογή ενός τριετούς προγράμματος, που φιλοδοξεί να κάνει τη Θεσσαλονίκη την πρώτη πόλη στην Ελλάδα με προοπτική να γίνει Zero Waste. Πρόκειται για ένα μακρόπνοο πρόγραμμα-κληρονομιά, που απαιτεί και περιλαμβάνει τη συνεργασία με τοπικούς φορείς, ΜΚΟ και το σύνολο των κατοίκων της πόλης. Εστιάζοντας στην παρέμβαση, επιμόρφωση και αλλαγή της στάσης των πολιτών, η Coca-Cola θέτει τις βάσεις για την εναρμόνιση του κυκλικού μοντέλου οικονομίας και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.

Παρών στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κος Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος με σχετική δήλωσή του αγκάλιασε το πρόγραμμα και τόνισε τη βούληση του Δήμου να σταθεί ενεργός αρωγός της πρωτοβουλίας, ώστε ο στόχος να γίνει πράξη, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κος Απόστολος Τζιτζικώστας. Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα Ιδεών και Δράσεων» έγινε από την κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, και την κα Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, ενώ ο κος Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μίλησε για τη σημασία και τη συνέχεια των δράσεων στο μέλλον, ισχυροποιώντας την παρουσία και τη σχέση της εταιρείας με την πόλη. Το πάνελ των ομιλητών συμπλήρωσαν ο κος Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος και Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), και o κος Πάνος Σακκάς, αρχιτέκτονας και εκπρόσωπος της ομάδας The New Raw, που αποτελούν και τους επιστημονικούς και στρατηγικούς συνεργάτες σε κάποιες από τις βασικότερες ενέργειες της πρωτοβουλίας.

Κεντρικό άξονα της Συνέντευξης Τύπου αποτέλεσε η ανακοίνωση ενός προγράμματος, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Coca-Cola στην Ελλάδα, επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως την πρώτη πόλη για την εφαρμογή ενός τριετούς προγράμματος, που φιλοδοξεί να κάνει τη Θεσσαλονίκη την πρώτη πόλη στην Ελλάδα με προοπτική να γίνει Zero Waste. Πρόκειται για ένα μακρόπνοο πρόγραμμα-κληρονομιά, που απαιτεί και περιλαμβάνει τη συνεργασία με τοπικούς φορείς, ΜΚΟ και το σύνολο των κατοίκων της πόλης. Εστιάζοντας στην παρέμβαση, επιμόρφωση και αλλαγή της στάσης των πολιτών, η Coca-Cola θέτει τις βάσεις για την εναρμόνιση του κυκλικού μοντέλου οικονομίας και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.

Παρών στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κος Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος με σχετική δήλωσή του αγκάλιασε το πρόγραμμα και τόνισε τη βούληση του Δήμου να σταθεί ενεργός αρωγός της πρωτοβουλίας, ώστε ο στόχος να γίνει πράξη, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κος Απόστολος Τζιτζικώστας. Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα Ιδεών και Δράσεων» έγινε από την κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, και την κα Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, ενώ ο κος Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μίλησε για τη σημασία και τη συνέχεια των δράσεων στο μέλλον, ισχυροποιώντας την παρουσία και τη σχέση της εταιρείας με την πόλη. Το πάνελ των ομιλητών συμπλήρωσαν ο κος Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος και Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), και o κος Πάνος Σακκάς, αρχιτέκτονας και εκπρόσωπος της ομάδας The New Raw, που αποτελούν και τους επιστημονικούς και στρατηγικούς συνεργάτες σε κάποιες από τις βασικότερες ενέργειες της πρωτοβουλίας.

