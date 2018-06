Επίσης, καθώς ο φυσικός πλούτος, αλλά κυρίως οι φημισμένες παραλίες των Κυκλάδων, αποτελούν πόλο έλξης μεγάλου αριθμού τουριστών, η Coca-Cola εντάσσει τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα την παραλία του Αγ. Προκοπίου στη Νάξο σε ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινάει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επισκεπτών στις παραλίες, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων, την προώθηση αποτελεσματικότερης ανακύκλωσης και τη διαφύλαξη των παραλιών και της θάλασσας στις περιοχές που τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το πρόγραμμα καθαρισμού των παραλιών θα τρέξει πιλοτικά σε 5 σημεία φέτος στην Ελλάδα, και υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού περισσότεροι από 33 τόνοι απορριμμάτων θα έχουν συγκεντρωθεί προς ανακύκλωση. Η πρωτοβουλία στηρίζεται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), και υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

