Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 29/6 στις 19.00 ξεκινάει το Φεστιβάλ στην κεντρική πλατεία "Ντόλλι Μωνουρί" της Σχοινούσας. Θα λάβει χώρα έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη φάβα και την αγροτική ζωή στο νησί, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία μαγειρέματος της φάβας καθώς και να τη δοκιμάσουν. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν από νέους μάγειρες πρωτότυπες συνταγές με φάβα και θα γίνει προβολή της ταινίας ‘’Πειρατές της Σχοινούσας’’ (Pirates of Schinoussa) με πρωταγωνιστές τα παιδιά του νησιού, σε σενάριο και σκηνοθεσία της κα. Θεοδοσίας Παπαδοπούλου . Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ζωντανή μουσική από τοπικούς οργανοπαίχτες, καλώντας όλον τον κόσμο να χορέψει στους νησιωτικούς ρυθμούς τους.

More in this category: