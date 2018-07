Η «Κορρές» ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε την 5.7.2018 η καταχώρηση της Nissos Holdings (CY) LTD στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 345.902 κοινών ονοµαστικών µετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωµα εξαγοράς του Προτείνοντα, που ασκήθηκε.

