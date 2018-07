Από την πλευρά της η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα εξήγησε ότι με το mega plant γίνεται εφικτή η υλοποίηση του νέου οράματος της μητρικής και η παραγωγή τόσο προϊόντων προς εξαγωγή από την Ελλάδα όσο και η προώθηση 18 νέων προϊόντων της The Coca Cola Company στην Ελληνική αγορά για τον Έλληνα καταναλωτή. «Η σημαντική αυτή επένδυση στο Σχηματάρι μάς δίνει τη σιγουριά να υλοποιήσουμε το στρατηγικό όραμα της Coca-Cola στην Ελλάδα που αφορά στην ανάπτυξή μας με οδηγό την καινοτομία και με όρους και προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούμε αλλά και στην προστασία του πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε» ανέφερε η κ. Νεκταρίου.

