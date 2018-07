Σημειώνεται ότι η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, διακρίθηκε στα για την άριστη επιχειρηματική της πορεία, τη διαρκή ανάπτυξή της καθώς και τις επιτυχείς επιχειρηματικές κινήσεις της. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου την Τρίτη 4 Ιουλίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία». Την διοργάνωση ανέλαβε ο εκδοτικός οργανισμός New Times Publishing υπό την υπό την αιγίδα του του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Επενδύσεις και πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης για την επόμενη διετία. "Με ευθύνη προς την κοινωνία, σας ανακοινώνω ότι από τον Σεπτέμβριο του 2018 θέτουμε σε εφαρμογή ένα καινοτόμο, τριετές πρόγραμμα, στην Αταλάντη, που αφορά την πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση νέων ζυθοποιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ταυτόχρονης εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΕΖΑ, με την συμμετοχή του ελληνογερμανικού επιμελητηρίου και την συμπαράσταση του ΣΕΒ . Σκοπός μας είναι η ανάδειξη ενός πιστοποιημένου τρόπου παραγωγής στην ελληνική ζυθοποιία. Επίσης, όσον αφορά την στρατηγική ανάπτυξης της ΕΖΑ, αυτή υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που μέχρι σήμερα έχει υπερβεί τα 15.000.000 σε παραγωγή και διανομή και την επόμενη διετία θα φθάσει τα 30.000.000 ολοκληρώνοντας το πενταετές επενδυτικό μας πρόγραμμα" . Αυτό τόνισε στην εκδήλωση Diamonds of the Greek Economy 2018 ο κύριος Νίκος Ζωγόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης.

