Το σερί των καλοκαιρινών βραβεύσεων συμπλήρωσε η ύψιστη τιμητική διάκριση των Environmental Awards 2018 . To Waste Management Grand Award απονεμήθηκε στην Πίνδος για τη διαρκή και συνεπή της περιβαλλοντική βελτίωση και τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί. Το βραβείο αποτελεί σημαντική ηθική αναγνώριση της Πίνδος για τον σεβασμό προς την ελληνική γη και την καθημερινή της προσπάθεια να « αφήνει τον κόσμο καλύτερο από ότι τον βρήκε ».

