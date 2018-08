- Στον τομέα της Δημιουργίας Αμοιβαίου Οφέλους, συνεχίζουμε σταθερά την υλοποίηση των δράσεών μας κάτω από το πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι. Συνεχίζουμε τη σταθερή δέσμευσή μας στο πρόγραμμα Nestlé needs YOUth, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που ξεκίνησε από την Αθήνα τον Νοέμβριο του 2013. Μέχρι σήμερα έχουμε δημιουργήσει 756 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους στην Ελλάδα, ενώ τα προγράμματα συμβουλευτικής καριέρας άγγιξαν περισσότερους από 5.000 νέους. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την υγιεινή ενυδάτωση των παιδιών μέσα από το Φεστιβάλ Φροντίδας Νερού, που πραγματοποιήθηκε για 9 η χρονιά στο εργοστάσιο του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή στο Μοναστηράκι Βόνιτσας και φέτος συνέχισε το ταξίδι του στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Παράλληλα, ανανεώνουμε το πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης Παιδιά Όλο Υγεία / Nestlé for Healthier Kids, που από το 2009 έχει αγγίξει περισσότερα από 110.000 παιδιά, με έρευνα, δράσεις και προγράμματα των μαρκών μας. Σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, στηρίζουμε τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με δωρεές προϊόντων, που αγγίζουν ετησίως σε αγοραστική αξία τα 2 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017 δωρίσαμε συνολικά 52 τόνους τροφίμων στην Τράπεζα Τροφίμων, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουμε ήδη δωρίσει 550.000 μερίδες βρεφικών τροφών, δημητριακών, μαγειρικών προϊόντων και σοκολάτας.

