Μεγάλες οι διακρίσεις και για την εμβληματική ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ του Κτήματος, το SEMELI MANTINIA NASSIAKOS 2017 , το οποίο επιλέχθηκε ως εξαιρετικός οίνος 2018 από το κελάρι του THE WINE SOCIETY, του πρώτου παγκοσμίως wine club, που ιδρύθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο στις 4 Αυγούστου 1874. Το SEMELI MANTINIA NASSIAKOS 2017, πήρε επίσης χρυσό μετάλλιο στο Challenge International Du Vin, ενώ συνολικά αριθμεί 7 μετάλλια και διακρίσεις.

