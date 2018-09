Δύο από τα δημοφιλέστερα αποστάγματα των καταναλωτών και των bartender, το ρούμι και το ουίσκι, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και για δύο μέρες μας ξεδιπλώνουν τις κατηγορίες, την βαθιά τους ιστορία και κληρονομιά, την μοναδικότητα αλλά και τον τρόπο ανάμειξης και απόλαυσής τους, μέσα από ένα πρωτοποριακό Φεστιβάλ.

Το Athens Rum & Whisky Festival, διοργανώνεται στις 22 &23 Σεπτεμβρίου από το Baba Au Rum (“World’s 50 Best Bars”) και την ελληνική ομάδα του Difford’s Guide (“Best Cocktail Writing Publication in the World”). Mέσα από τις πολλές του δράσεις παρακινεί κοινό και επαγγελματίες να εντρυφήσουν επιπλέον στις αγαπημένες τους κατηγορίες αποσταγμάτων, με έναν τρόπο σύγχρονο, πρωτοπόρο και fun.

Στην διάρκεια του Φεστιβάλ:

· Δοκιμάστε διαφορετικά brand σε ρούμι και ουίσκι στο βασικό κομμάτι του Φεστιβάλ.

· Εξερευνήστε σπάνιες ετικέτες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Ultra Premium Lounge.

· Μάθετε να φτιάχνετε διάσημα classic cocktail υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών μέσω της πλατφόρμας του Fun Cocktail Making.

· Στον εξωτερικό χώρο του Hilton Athens, δίπλα στην εντυπωσιακή πισίνα, στήνονται για 2 ημέρες, 2 pop up bar (ένα whisky bar και ένα rumbar). Εκεί, ορισμένα από τα διασημότερα μπαρ της Ελλάδας και του εξωτερικού θα σερβίρουν σε ειδική τιμή, δικές τους δημιουργίες με ρούμι και ουίσκι. Τα pop up bar, μπορείτε να τα επισκεφθείτε ανεξάρτητα από το υπόλοιπο Φεστιβάλ.

· Παρακολουθήστε σεμινάρια και συμμετέχετε σε γευσιγνωσίες που έχουν διαφοροποιηθεί ώστε να καλύπτουν κάθε επίπεδο.

· Συνομιλήστε με τους πλέον ειδικούς για το ρούμι, το ουίσκι, και τις κατηγορίες τους.

· Ολοκληρώστε την γευστική σας δοκιμή και την συνολική σας εμπειρία μαθαίνοντας και συνδυάζοντας το αγαπημένο σας απόσταγμα με πούρο και σοκολάτα.

· Αποχωρώντας, μπορείτε να αγοράσετε το ρούμι ή το ουίσκι της προτίμησής σας από τον χώρο του Πωλητηρίου.