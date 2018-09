Εσείς κάνατε check in;

Τέταρτος σταθμός: Το Coca - Cola Pop - Up κατάστημα, δεν θα μπορούσε να λείπει από την μεγαλύτερη γιορτή της πόλης.

Στη διαδρομή σας στη γωνιά αυτή του περιπτέρου, θα συναντήσετε επίσης ένα μεγάλο QR CODE. Αν το σκανάρατε με το smart phone σας, μεταφέρεστε αυτόματα στο site της εταιρείας που δημιουργήθηκε αποκλειστικά γι’ αυτό τον σκοπό και περιλαμβάνει όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για την κυκλική οικονομία και το πρόγραμμα Zero Waste Cities.

Το «Print Your City» αξιοποιεί την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης και μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε χρηστικά αντικείμενα. Ως μέρος του Προγράμματος της Coca-Cola «Zero Waste Cities», το «Print Your City» θα εφαρμοστεί σε δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης που οι κάτοικοι της πόλης θα επιλέξουν, ενώ θα κληθούν να ανακυκλώσουν περισσότερο.

