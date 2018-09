Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση μπορεί να παραμένει ακόμη σε επίπεδο εξαγγελίας, αλλά αυτό δεν εμποδίζει πολλούς φιλόδοξους, κύρια νέους επιχειρηματίες, να ανοίξουν φτερά και να μπουν στον ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό κλάδο της εστίασης. Μάλιστα, όπως εύκολα μπορεί να δει κανείς κάνοντας μια βόλτα σε Αθηναϊκές και μη γειτονιές, πολλοί από αυτούς τους γεμάτους όνειρα μικροεπιχειρηματίες, επιλέγουν να αναβιώσουν τα μαγεριά της γειτονιάς, που από την πίεση των επιχειρήσεων γρήγορου φαγητού, των all day μπιστρό και των οβελιστηρίων είχαν οδηγηθεί σε συρρίκνωση.

