Η Lanes, για 3 η συνεχή χρονιά, στέκεται στο πλευρό του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού, Άλμα Ζωής, ανανεώνοντας και φέτος το αγωνιστικό της ραντεβού με το «Race for the Cure». Με μήνυμα της «Παίρνουμε θέση στον αγώνα», σε καλεί να γίνεις περήφανο μέλος της Lanes Running Team και να στηρίξεις τις γυναίκες που δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα ενάντια στον καρκίνο του Μαστού.

