Το πρόγραμμα του "Taste of Athens" θα διεξαχθεί κανονικά στις νέες ημερομηνίες, με τα εστιατόρια, τους σεφ και τους καλεσμένους του φεστιβάλ, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία.

Στις 29 Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτωβρίου (σε διπλές τετράωρες ενότητες 12.00-16.00 και 18.30-22.30) θα γίνει η διεξαγωγή του υπαίθριου γαστρονομικού φεστιβάλ Taste of Athens κατόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λόγω της κακοκαιρίας.

More in this category: