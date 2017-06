Στο τοπικό καλάθι προϊόντων επενδύουν τα ΚΑΕ

Το αυξημένο τουριστικό ρεύμα αλλά και το λίφτινγκ στο ΔΑΑ που κόστισε 35 εκατομμύρια ευρώ (15 του ΔΑΑ και 20 των παρόχων και 20) κι έδωσε 11.000 τετραγωνικά μέτρα περισσότερα για εμπορικές χρήσεις οδήγησαν την εταιρία στην επαναχωροθέτηση των σημείων της.

Η νέα επένδυση εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 50 εκατ.ευρώ. Το πλάνο προβλέπει, μάλιστα, επενδύσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης και σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια που έχει αναλάβει προσφάτως η Fraport. Πλέον τα σημεία αυτά λογίζονται ως τα καλύτερα στο λιανεμπόριο.

Η εκτόξευση των αφίξεων, άλλωστε, έχει εκτοξεύσει τους τσίρους της εταιρίας. Από το 2013 η κίνηση στα καταστήματα έχει αυξηθεί πάνω από 60% ενώ οι μεταβιβαζόμενοι επιβάτες αυξάνονται με ρυθμό 200%. Σύμφωνα με τον CEO της ΚΑΕ, κ Γ. Βελέντζα οι πωλήσεις της εταιρίας αναπτύσσονται με διψήφιο ποσοστό, πάνω από 20% το Μάιο, με την απόδοση ανά επιβάτη να καταγράφει αύξηση άνω του 19%.

Έμφαση στα τοπικά προϊόντα

Κεντρικό στόχος της ΚΑΕ είναι να αναβαθμίσει τα σημεία πώλησης των Ελληνικών προϊόντων τα οποία προβλέπεται να ξεπεράσουν το 30% του κύκλου εργασιών των ΚΑΕ, από μόλις 2-5% που ήταν το 2002.

Έτσι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση με αφορμή το επίσημο άνοιγμα των χώρων «σε στρατηγικό σημείο, στην Cava Hellenic Duty Free Shops, μπορεί να βρει κανείς το ειδικά σχεδιασμένο τμήμα των Hellenic Gourmet που προσφέρει στους ταξιδιώτες μια τελευταία γεύση Ελλάδας. Εδώ, μπορούν να προμηθευτούν όλα τα παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά. Η Εταιρεία αναζητά προσεκτικά εξειδικευμένους παραγωγούς από όλη τη χώρα, τα προϊόντα των οποίων αντιπροσωπεύουν τον πλούτο της ελληνικής γης και του ελληνικού τραπεζιού.

Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στην εκπαίδευση των πωλητών για να γνωρίζουν τα προϊόντα και να αισθάνονται υπερηφάνεια για την πλούσια ελληνική παραγωγή. Ωστόσο και οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν, καθώς πριν ταξιδέψουν μπορούν να δοκιμάσουν κάποια από τα γαστρονομικά προϊόντα, αφού καθημερινά με την επίσκεψη τους στα Hellenic Gourmet τους προσφέρεται ένα λαχταριστό ‘κέρασμα’.

Η μυρωδιά από τα φρεσκοψημένα προϊόντα του αρτοποιείου Terkenlis, που βρίσκεται εντός της Cava, προσκαλεί τους επιβάτες μέσα στο κατάστημα. Εκεί θα βρουν πεντανόστιμα και ολόφρεσκα ελληνικά αρτοσκευάσματα και γλυκά όπως τσουρέκι, τάρτες και σιροπιαστά από ελληνικές, σπιτικές συνταγές.

Το μοναδικό, πρωτοποριακό μηχάνημα γευσιγνωσίας που καλωσορίζει τους επισκέπτες να δοκιμάσουν ένα ή περισσότερα από τα 16 διαφορετικά επιλεγμένα κρασιά εντυπωσιάζει, ενώ ένας έμπειρος οινολόγος αποκαλύπτει στους πελάτες στα μυστικά των ελληνικών κρασιών που παράγονται σε διαφορετικές περιοχές και οινοποιεία.»

12 επώνυμα καταστήματα

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Hellenic Duty Free Shops, κύριος Γιώργος Βελέντζας:

«Δεν θα πω πολλά για τα νέα καταστήματα μας – νομίζω διαπιστώνετε και μόνοι σας την ευρεία γκάμα επιλογών που προσφέρουμε στους ταξιδιώτες - θέλω μόνο να αναφέρω ότι δεσπόζουσα θέση κατέχουν τα ελληνικά προϊόντα και είμαστε υπερήφανοι που είναι μέρος της οικογένειας μας. Εκτιμούμε ότι το 2017 τα ελληνικά προϊόντα θα αντιπροσωπεύουν το 30% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας μας και χαιρόμαστε που σε αυτές τις δύσκολες εποχές στηρίζουμε και βοηθούμε τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Δεν υπάρχει Έλληνας προμηθευτής που να πληροί τις προϋποθέσεις και να μην κατέχει θέση στα ράφια της Εταιρίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οθόνες που είναι τοποθετημένες σε πολλά, στρατηγικά σημεία εντός των καταστημάτων προσδίδουν μία πολύ σύγχρονη εικόνα στο κατάστημα, ενώ επικοινωνούν άμεσα όλες τις προωθητικές ενέργειες και υπηρεσίες που προσφέρονται, συμβάλλοντας ιδανικά στη μοναδική εμπειρία που προσφέρεται στους επιβάτες.

Στα νέα καταστήματα έχουν ενσωματωθεί ακόμα 12 boutiques: η Max Mara, που η εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά των αεροδρομίων, η boutique Michael Kors, που λειτουργεί αποκλειστικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τα brands Emporio Armani και Hugo Boss, η Zeus + Dione, μία ελληνική εταιρεία με πολυτελή ενδύματα και αξεσουάρ που εμπνέεται από την κουλτούρα της Ελλάδας, η βρετανική μάρκα κοσμημάτων Links of London, η Victoria's Secret Beauty and Accessories, η Folli Follie, η Swarovski + Swatch, η Sunglasses Boutique με μια μεγάλη συλλογή γυαλιών ηλίου επώνυμων Οίκων, καθώς και το κατάστημα KORRES με τα φυτικά, ελληνικά καλλυντικά. Τα δύο τελευταία καταστήματα ονομάζονται Last Minute Shops γιατί είναι για τις αγορές της τελευταίας στιγμής πριν από την αναχώρηση και διαθέτουν μικρότερη συλλογή από τους best seller κωδικούς στις βασικές κατηγορίες ειδών, όπως αρώματα και καλλυντικά, ποτά, καπνικά, ελληνικά τρόφιμα, σοκολατοειδή, αναμνηστικά είδη, γυαλιά ηλίου, ηλεκτρονικά είδη κ.α.

«Το έργο ανακαίνισης διεξήχθη σε στενή συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με τον οποίο η Dufry συνεργάζεται από το 2001 και έχει δημιουργήσει με επιτυχία ένα μοναδικό, συναρπαστικό περιβάλλον αγορών για τα εκατομμύρια επιβάτες που το επισκέπτονται, κάθε χρόνο» αναφέρει η εταρια και συμπληρώνει:

«Κάθε εμπορικός χώρος που λειτουργεί η Dufry, σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργείται αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα και τα εμβληματικά χαρακτηριστικά της πόλης ή της χώρας στην οποία βρίσκεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νέα Hellenic Duty Free Shops, που προσφέρουν στους επιβάτες μία μεγάλη γκάμα από τις κατηγορίες duty-free προϊόντων- παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα και ποτά- καθώς και μία τεράστια ποικιλία ειδών πολυτελείας και αξεσουάρ. Όλα αυτά, φυσικά, πάντα συνοδεία του θερμού, ελληνικού καλωσορίσματος και των τόσο χαρακτηριστικών ελληνικών τοπικών χρωμάτων.

Τα μεγαλύτερα καταστήματα που εγκαινιάστηκαν, σήμερα, είναι τα walkthrough Perfumes & Cosmetics από την μία πλευρά, που διαθέτουν όλα τα επώνυμα αρώματα, καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης και από την άλλη πλευρά η Cava, που προσφέρει στον επιβάτη μία τεράστια ποικιλία από οινοπνευματώδη, σοκολάτες, ελληνικά τρόφιμα και ποτά, αναμνηστικά, καπνικά, ηλεκτρονικά, είδη ταξιδίου κ.α.

Τα δύο αυτά walkthrough καταστήματα καλύπτουν 1,227τ.μ.

Με την ανακαίνιση, έχουν προστεθεί νέα brands στο Perfumes & Cosmetics Hellenic Duty Free Shops, όπως Acqua di Parma, Jo Malone, Benefit, Bobbi Brown και Armani Privé, ειδικά επιλεγμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες ακόμα και των πιο απαιτητικών επιβατών που ταξιδεύουν από το Αεροδρόμιο Αθηνών. Διατίθεται, επίσης, μία τεράστια ποικιλία ελληνικών, φυτικών καλλυντικών και καλλυντικών που παρασκευάζονται από βότανα, μέλι, βανίλια, σύκο και άλλους θησαυρούς της ελληνικής γης, όπως τα προϊόντα της εταιρείας ΚORRES, O Live και Creta Net.

Επιπλέον, το Timebox, επίσης, που προσφέρει μια μεγάλη συλλογή ρολογιών από διάφορες γνωστές μάρκες.»

Γιώργος Αλεξάκης