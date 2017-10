Με εκπροσώπους της αμερικανικής επιχειρηματικής αποστολής Trade Winds πραγματοποίησε συνάντηση ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Παπαδημητρίου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής αποστολής την κατάσταση στους τομείς ενδιαφέροντός τους στην Ελλάδα.

Επίσης, περιέγραψε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ, όπου συνόδευσε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

Στην συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ο κ. Daniel Gaines και από την πλευρά της Πρεσβείας των ΗΠΑ ο εμπορικός ακόλουθος κ. Keith Silver, καθώς και οι κυρίες Μαρία Γεωργούση και Ειρήνη Καραγιάννη.

Οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής αποστολής που συναντήθηκαν με τον κ. Παπαδημητρίου προέρχονταν από τις εταιρείες: Kanawha Scales & Systems, Capstone Turbine Corporation, Hydro Instruments Inc, Stratus Public Relations, Jagid Management, Max Interamericas Inc, Brock Beauty, Phelps Industrial Products LLC, Mathew Marine, Matthew Marine και Chad Remp, Wheeling Truck Center Inc.

Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Trade Winds με εκπροσώπους του Enterprise Greece, στην οποία συμμετείχε ο Αμερικανός Πρέσβης κ. Geoffrey Pyatt, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece κ. Ηλίας Αθανασίου και ο Πρόεδρος της ΔΕΘ - Helexpo κ. Τάσος Τζήκας.