Επενδυτές του EOS Fund είναι κορυφαίοι Έλληνες επιχειρηματίες, εγχώριοι και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («European Investment Fund»), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων («European Investment Bank»), και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου («Black Sea Trade and Development Bank»). Διαχειριστής του EOS Fund είναι η EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ("EOS Capital Partners"), εταιρία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκέντρωσης αρχικών κεφαλαίων (First Closing) του EOS Hellenic Renaissance Fund ("EOS Fund"), αγγίζοντας τα 94,3 εκ. ευρώ, ενώ προβλέπεται να φτάσει στα 120 εκ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018.

