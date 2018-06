Στην τελική ευθεία μπαίνει το 1 ο FORUM 2018 « InvestGR – ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ », που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο HILTON, και το οποίο υλοποιείται με την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του International Chamber of Commerce (ICC Hellas).

