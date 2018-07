Με μεγάλη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, επικεφαλής και ανώτερων στελεχών ξένων πολυεθνικών εταιρειών, ακαδημαϊκών και ειδικών, πραγματοποιήθηκε το 1ο FORUM 2018 «InvestGR – ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Στο πλαίσιο του φόρουμ, 33 ομιλητές σε 6 θεματικά πάνελ ανέλυσαν και παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους πάνω σε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα του δημόσιου διαλόγου: «Μπορεί η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και υπό ποιες προϋποθέσεις;».

Από την πλευρά του πολιτικού κόσμου, ομιλίες απηύθυναν οι Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Αντιπρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ, και η κ. Φώφη Γεννηματά, Επικεφαλής του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Εκ μέρους του ΣΕΒ, μίλησε ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

Τα έξι πάνελ συζήτησης κάλυψαν τις βασικές παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης: δημόσιο και ρυθμιστικό πλαίσιο, Φορολογία, Δικαιοσύνη, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Καινοτομία και Υποδομές. Στα πάνελ συμμετείχαν επικεφαλής και ανώτερα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών και εκπρόσωποι χορηγών.

Επίσης, λάμπρυναν το 1ο FORUM 2018 με τη συμμετοχή τους κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και ειδικοί, όπως ο κ. Βασίλειος Σκουρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επ. Πρόεδρος του ΣτΕ, ο κ. Γιώργος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα, ο κ. Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη, ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ, ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής ΟΠΑ, ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ, ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Ερευνών ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Καθηγητής ΟΠΑ, ο κ. Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, ο κ. PeterJacobs, Head of the Investment Team for Greece, European Investment Bank κ.ά.

Στο FORUM, παρουσιάστηκε, επίσης, η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ένα κείμενο – «Διακήρυξη» με τις προτάσεις των CEOs ξένων εταιρειών για το πώς μπορεί η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Την επιστημονική ευθύνη σύνταξης του κειμένου είχε ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργος Παγουλάτος, τη δε παρουσίαση έκανε η κ. Ευτυχία Κασελάκη, Executive ManagementAdvisor, EY Ελλάδος.

Στο πλαίσιο, τέλος, του FORUM, ο κ. Στράτος Φαναράς παρουσίασε τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η METRON ANALYSIS, με θέμα «Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός», με συνεντεύξεις 30 CEOs ξένων πολυεθνικών εταιρειών.

Ο ιδρυτής του «InvestGR – ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος ανέφερε: «Σήμερα, τέθηκαν οι στέρεες βάσεις για να καταστεί το εγχείρημα αυτό «θεσμός» και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, πάντοτε γύρω από τον ίδιο θεματικό άξονα «Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός». Όλοι οι συμμετέχοντες φάνηκε να γνωρίζουν από πρώτο χέρι και σε βάθος τι δεν πάει καλά ή,γιατί όχι,τι πάει καλά και, κυρίως, τι πρέπει να γίνει για να καταστεί η Ελλάδα ένας πραγματικός ελκυστικός προορισμός επενδύσεων. Αυτά που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του 1ουFORUM 2018 «InvestGR – ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», αποτελούν έναν καλό σπόρο για περαιτέρω μπόλιασμα του διαλόγου και, κυρίως, ένα δυνατό έναυσμα για πράξεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από όλους τους εμπλεκόμενους».

Το 1ο FORUM 2018 “InvestGR – ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» υλοποιείται με την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του International Chamber of Commerce (ICC Hellas).