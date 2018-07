Παρότι τα 17 πρότζεκτ δεν έχουν ακόμη εγκριθεί και παραμένει άγνωστο πόσα από αυτά θα λάβουν τελικά το «πράσινο φως», τουλάχιστον πέντε φαίνεται πως βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο: Πρόκειται για τα έργα της συντήρησης και επέκτασης της Εγνατίας Οδού, της αποκατάστασης της ιστορικής Αγοράς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη (σ.σ. το 43,6% της οποίας πέρασε πέρυσι στην One Outlet Α.Ε του ομίλου εταιρειών Φάις με 65% και της Notos Com με 35%, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ ), της αναβάθμισης του αεροδρομίου του Ηρακλείου, της δημιουργίας οδικής σήραγγας στην περιοχή της Αττικής και της επένδυσης που δρομολογεί πετρελαϊκή εταιρεία. Τα πρότζεκτ αυτά «ταιριάζουν γάντι» και στον γενικότερο στόχο που θέτει ο νέος πρόεδρος της Τράπεζας για την ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της, μέσω της χρηματοδότησης περισσότερων έργων υποδομής στην τετραετία μέχρι το 2022.

