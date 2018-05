Πάντως, όπως αναφέρουν κύκλοι της χρηματιστηριακής αγοράς, η διοίκηση του ομίλου θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις, προκειμένου να διασκεδάσει τις ανησυχίες και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. «Eστω και καθυστερημένα η διοίκηση της Folli Follie θα πρέπει να κάνει ένα conference call και να απαντήσει εμπεριστατωμένα σε όλα τα σημεία για τα οποία η QCM έχει θέσει ερωτήματα», σημειώνει η ίδια πηγή στον «Ε.Τ.» της Κυριακής. Επιπλέον θα πρέπει να προσλάβει έναν ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή που θα αναλάβει την εξέταση των οικονομικών καταστάσεών της για το 2017 κατ’ απαίτηση των προϋποθέσεων και του χρονοδιαγράμματος που θέτει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ωστόσο για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3-4 μήνες. Πάντως, όπως έχει γίνει γνωστό, η εταιρία έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη της Ernst&Young, που ανήκει στο… κλαμπ των τεσσάρων μεγάλων του είδους (Big Four). Στο μεταξύ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι περαιτέρω αύξηση του ποσοστού που κατέχει η κινεζική Fosun στη Folli Follie ενδεχομένως να δημιουργήσει μια αίσθηση ασφάλειας στο επενδυτικό κοινό.

