Επιπροσθέτως και με σκοπό η Εταιρεία να διασφαλίσει ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εκθέσεων των A&M και EY, είναι σε όσο το δυνατόν πιο σταθερή κατάσταση, η τελευταία έχει αναστείλει τα σχέδια επαναγοράς μετοχών που ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου 2018 και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε καμία μεγάλη εξαγορά ή να αναλάβει κάποια σημαντική κεφαλαιακή δαπάνη βραχυπρόθεσμα, εκτός της συνήθους ροής των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Οι τακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.

Ενώ η Εταιρεία κατανοεί ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει ανησυχία σε μεγάλο μέρος των επενδυτών της, σε αυτό το στάδιο η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με την δραστηριότητα στην Ασία, μέχρι η A&M και η EY να ολοκληρώσουν το έργο τους. Όπως ανακοινώθηκε στις 25 Μαΐου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο ελληνικό Χρηματιστήριο έχει προσωρινά ανασταλεί κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, καθώς εκκρεμούσαν περαιτέρω αποκαλύψεις από την Εταιρεία σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις, στις 14 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία διόρισε την Ernst & Young LPP (εφεξής, η «EY»), προκειμένου η τελευταία να διενεργήσει ειδικό έλεγχο στα ακόλουθα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2017: ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, εμπορικές απαιτήσεις, εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις και άλλα τρέχοντα στοιχεία του ενεργητικού που προώθησε σε προμηθευτές για αποθεματικούς σκοπούς. Η ΕΥ ξεκίνησε το έργο της ήδη πριν από την σύναψη διορισμού της και βρίσκεται στη διαδικασία της συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών που χρειάζεται για να εκτελέσει την εντολή της. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει διορίσει την Alvarez and Marshal LLP (εφεξής, η «A&M»), προκειμένου η τελευταία να αναλάβει τη δικανική-εγκληματολογική αξιολόγηση (forensic evaluation) των πιο πρόσφατων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ασιατικών θυγατρικών της. Η A&Μ διορίστηκε επίσημα στις 25 Ιουνίου 2018 έχοντας ξεκινήσει το έργο της μία εβδομάδα πριν από το διορισμό της. Επί του παρόντος αναμένεται ότι τόσο η A&M όσο και η ΕΥ θα ολοκληρώσουν το έργο τους εντός του Αυγούστου του 2018.

Σημειώνεται ακόμη ότι εντός του Αυγούστου θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της Ernst & Young σε ειδικά σημεία του ισολογισμού της και της Alvarez and Marshall σε εγκληματολογικό έλεγχο. H Folli – Follie έχει προσλάβει επίσης ως σύμβουλο την Rothchild.

More in this category: