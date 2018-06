Ο κ. Α.Lips, Vice President, Government Relations Eldorado Gold Group of Companies ανέφερε πως υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκία από τον εξορυκτικό κλάδο της Ελλάδας και πως είναι κρίμα ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων να φρενάρει τις επενδύσεις.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να παίξει η εξορυκτική βιομηχανία. Αυτό τονίστηκε κατά το εναρκτήριο πρόγευμα του συνεδρίου «8th international Forum Mineral Resources in Greece».

