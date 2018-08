Η κοινοπραξία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο Cem Sak και κατά 50% στον Τιτάνα από το 2008, διατηρεί σήμερα ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων τσιμέντου, μια μονάδα άλεσης δυναμικότητας 0,6 εκ. τόνων τσιμέντου, καθώς και 3 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος.

