Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2016 η Beiersdorf Hellas, σε μία αγορά που παρουσιάζει έντονες προκλήσεις, καταγράφοντας πωλήσεις ύψους 43,3 εκατ. ευρώ, με τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 4,9 εκατ. ευρώ.

Τα επίσημα αποτελέσματα της Beiersdorf Hellas - μιας από τις 150 θυγατρικές της εταιρίας καλλυντικών Beiersdorf AG- για το οικονομικό έτος 2016, παρουσίασε ο Θεόδωρος Πουλόπουλος, Country Manager της εταιρίας, μαζί με την πορεία και τους στόχους της εταιρίας για το 2017 αλλά και τις δράσεις της σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Beiersdorf Hellas βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή από το 1968 με εμπορικά σήματα όπως NIVEA, Liposan, Hansaplast, DUO και Λέοντος.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταιρία για το 2016, κατάφερε να πετύχει την ανάπτυξη των πωλήσεων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη μάρκα NIVEA με νέα λανσαρίσματα όπως η σειρά NIVEA Face Cream Care & Q10 Plus C, στην κατηγορία BODY τα NIVEA Oil in Lotions, στην κατηγορία του αντηλιακού το NIVEA SUN Clothing Protection, η σειρά DEO Protect & Care και από την κατηγορία MEN τα NIVEA Cream και After Shave 2 in 1.

Ανάμεσα στους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχημένη πορεία του προηγούμενου οικονομικού έτους, ήταν η συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου, με τη συνεχή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των προϊόντων του εμπορικού σήματος της NIVEA, την επένδυση στην καινοτομία και την τόνωση των πωλήσεων μέσω στοχευμένου προγράμματος προωθητικών ενεργειών, όπως σημειώνεται από την εταιρία.

Όπως τόνισε ο κ. Πουλόπουλος, η εταιρία σήμερα διαθέτει οκτώ Νο.1 θέσεις στην αγορά, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες body, στο men, στα επιθέματα (hansaplast) και στις all purpose κρέμες.

Σχετικά με τις προβλέψεις της εταιρίας για το 2017, ο κ. Πουλόπουλος σημείωσε ότι «στο εννεάμηνο βρισκόμαστε μέσα στο πλάνο, είμαστε πολύ κοντά στα περσινά αποτελέσματα, όταν η αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε καταγράφει πτώση της τάξεως του 4 με 4,5%».

Με το βλέμμα στο μέλλον, στόχος της Beiersdorf Hellas για τα επόμενα χρόνια είναι η συνεχής ανάπτυξη των πωλήσεων και η διατήρηση της κερδοφορίας, η ισχυροποίηση της μάρκας NIVEA καθώς και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας και η διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, που θα εμπνέει τους ανθρώπους του.

Όσον αφορά στις εξαγωγές, όπως διευκρίνισε ο country manager, «το 82% των πωλήσεων αφορά στην εγχώρια αγορά, στην οποία αναπτυσσόμαστε. Σε επίπεδο εξαγωγών, το Ισραήλ είναι από τους μεγάλους παίκτες, στο 10%, με δεύτερη την Κύπρο, η οποία αποτελεί το 6% και βρίσκεται στην ανιούσα».

Το κοινωνικό πρόσωπο της Beiersdorf Hellas

Συνεπής στην παγκόσμια κοινωνική δέσμευση της Beiersdorf, η Beiersdorf Hellas αναπτύσσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας We Care, η εταιρία έχει ενσωματώσει κριτήρια βιωσιμότητας στην έρευνα, στην ανάπτυξη νέων συστατικών και στην προμήθεια πρώτων υλών, ενώ φροντίζει τα υλικά συσκευασίας να είναι 100% ανακυκλώσιμα.

Στην χώρα μας, η Beiersdorf Hellas στηρίζει εδώ και δύο χρόνια την ελληνική οικογένεια μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και αποτελεί αρωγό των δράσεων της Ένωσης, ενισχύοντας οικογένειες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικο-κοινωνική κατάσταση καθώς και μέσω του καινοτόμου διαγωνισμού Επιχειρησιακού Προσομοιωτή Young Business Talents, ενισχύοντας το ταλέντο των νέων και προσφέροντας στήριξη σε θέματα εκπαίδευσης κι επαγγελματικού προσανατολισμού για να τους προετοιμάσει για ένα καλύτερο ξεκίνημα στην ενήλικη ζωή τους.

Διάκριση στη λίστα Best Workplaces για δύο συναπτά έτη

Η Beiersdorf Hellas, εφαρμόζει ένα μοντέλο εργασίας που την αναδεικνύει για δύο συνεχόμενα έτη ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα. Από τη 4η θέση το 2016, το 2017 ανήλθε στην 2η θέση της έρευνας Best Workplaces από το Great Place to Work® Hellas, που αποτελεί τη μεγαλύτερη έρευνα αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ως μια από τις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, ένα περιβάλλον όπου η επιβράβευση ιδεών και η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας σε συνδυασμό με τις ομαδικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης συντελούν στη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων.

«Η χρονιά που πέρασε ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τη Beiersdorf Hellas και τους Ανθρώπους της. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, καταφέραμε και πετύχαμε αύξηση πωλήσεων ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά, κατακτήσαμε τη δεύτερη κορυφαία θέση στη λίστα Best Workplaces και ενισχύσαμε σημαντικά την κοινωνική μας δράση. Ο θετικός απολογισμός του 2016 αλλά και η πρώτη εικόνα του 2017 μας δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον, θέτοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, στοχεύοντας στη διατήρηση της πρώτης θέση μας και περαιτέρω αύξηση του μεριδίου μας. Η καινοτομία και η επένδυση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, που ανοίγουν νέες κατηγορίες στην αγορά, θα παραμείνουν βασικές μας προτεραιότητες και με όχημα την ιστορία αλλά και την προϊόντική μας υπεροχή θα σηματοδοτήσουν τη στρατηγική μας για τα επόμενα έτη» δήλωσε ο Θεόδωρος Πουλόπουλος, με αφορμή την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της πορείας της εταιρίας συνολικά.

Μαριλένα Καραβασίλογλου