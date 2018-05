Η έρευνα αναλυτικότερα αναφέρει πως ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (παραγωγικών, εισαγωγικών), η πλειοψηφία των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες προϊόντων. Επιπλέον πολλές επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται παράλληλα και σε άλλους κλάδους, όπως των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών, των απορρυπαντικών κλπ. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, λόγω του πλήθους των επιχειρήσεων και της υπερπροσφοράς προϊόντων και εμπορικών σημάτων κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής (supermarket και τμήματα self service καταστημάτων καλλυντικών). Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κανάλι, λόγω της εύκολης πρόσβασης, της προσιτής τιμής των προϊόντων, αλλά και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών εμπορικών σημάτων.

