Η σειρά OLIVIA έχει παρουσία σε φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών, καταστήματα αφορολογήτων ειδών (duty free) και ξενοδοχεία στην Ελλάδα και σε 14 ακόμη χώρες. Μετά την είσοδο των Olivia στην πολυτελή αλυσίδα καλλυντικών Rive Gauche στη Ρωσία και στα πολυκαταστήματα λιανικής Monoprix στη Γαλλία, η σειρά διατίθεται σε ανεξάρτητα φαρμακεία και καταστήματα φυσικών προϊόντων στην Ολλανδία, ενώ είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη σε φαρμακεία της Κύπρου, σε καταστήματα φυσικών προϊόντων της Σουηδίας και διαδικτυακά στο Amazon .com, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

More in this category: