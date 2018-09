Τα αποσμητικά Noxzema, εδώ και χρόνια, είναι συνώνυμα της φροντίδας και της απόλυτης προστασίας. Η μεγάλη τους γκάμα περιλαμβάνει προϊόντα προσωπικής περιποίησης υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν κάθε ξεχωριστή σου ανάγκη. Συγκεκριμένα, τα αποσμητικά Noxzema καλύπτουν κάθε σου ανάγκη, σε κάθε περίσταση και κάθε εποχή.

Συνέχισε να διαβάζεις και ανακάλυψε το κατάλληλο για εσένα!

Το πρώτο ραντεβού: Ένα πρώτο ραντεβού φαίνεται αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ανυπομονησία, ενθουσιασμός αλλά και άγχος. Σκέψεις για το τι θα πεις αλλά κυρίως για το τι θα φορέσεις περνούν από το μυαλό σου. Ένα little black dress για τις γυναίκες ή ένα λευκό πουκάμισο για τους άνδρες είναι οι κλασικές, σίγουρες επιλογές. Και για να μην έχεις καμία ανησυχία για τυχόν αντιαισθητικά σημάδια από το αποσμητικό σου, υπάρχει το Noxzema Invisible. Χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία «Clear Protect” που διαθέτει αποτρέπει την εμφάνιση λευκών σημαδιών στα μαύρα ρούχα, ενώ ελαχιστοποιεί παράλληλα τα κίτρινα σημάδια στα λευκά. Πιστό στην ποιότητα Noxzema, προσφέρει αποτελεσματική φροντίδα και προστασία από τον ιδρώτα και την κακοσμία που διαρκεί 48 ώρες, ενώ είναι διαθέσιμο σε δύο κωδικούς, Invisible HER για την γυναίκα και Invisible HIM για τον άνδρα.

Αγνή προστασία, όλη μέρα: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη προκλήσεις. Αλλά εσύ πάντα ψάχνεις προϊόντα που σου προσφέρουν την πιο “pure” εμπειρία φροντίδας. Το Noxzema Sensi PURE 0% είναι εδώ για εσένα. Δεν περιέχει άλατα αλουμινίου, επομένως δεν μπλοκάρει την έκκριση του ιδρώτα από τους πόρους της μασχάλης. Δεν περιέχει parabens και χρωστικές και δεν διαταράσσει την φυσιολογική χλωρίδα της επιδερμίδας. Ένα αποσμητικό που σου προσφέρει 48ωρη αποτελεσματικότητα και προστασία από την κακοσμία, αφήνοντας την επιδερμίδα φρέσκια και επιτρέποντάς της να αναπνέει. 0% λοιπόν, για μηδέν συμβιβασμούς στην προσωπική σου περιποίηση.

Νους υγιής εν σώματι υγιεί: Γυμναστήριο, μπάσκετ, τρέξιμο, αυτή η κατηγορία είναι για εσένα που μέσα στην ημέρα σου φροντίζεις πάντα να κάνεις κάποιου είδους άσκηση. Από την τσάντα σου δεν λείπει σίγουρα η πετσέτα και τα ρούχα γυμναστικής σου. Τί γίνεται όμως με το αποσμητικό σου; Η σειρά Noxzema Dry Care – Soft Feel για τις γυναίκες και Clean Feel για τους άνδρες- θα σε καλύψει απόλυτα. Χάρη στην τεχνολογία τεχνολογία Ultra Dry σε προστατεύει από τον ιδρώτα και την κακοσμία όλη μέρα, ακόμα και στις πιο ακραίες καταστάσεις της καθημερινότητάς σου, όπως η γυμναστική.

Αποστολή του Noxzema είναι να χαρίζει στην επιδερμίδα κάθε άνδρα και γυναίκας, την προστασία και τη φροντίδα που της αξίζει! Βρες αυτό που σου ταιριάζει στα ράφια των super-markets και καταστημάτων καλλυντικών και ζήσε την απόλυτη προστασία Noxzema!