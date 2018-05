Να υπενθυμίσουμε ότι η μητρική Donskoy Tabak ελέγχει το 8% της αγοράς καπνού στη Ρωσία, ενώ η ΣΕΚΑΠ το 4% της εγχώριας αγοράς. Οι λόγοι αποεπένδυσης του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη από τον κλάδο καπνού αποδίδονται στη συρρίκνωση των πωλήσεων τσιγάρων διεθνώς και στην επικέντρωση στους τομείς των logistics, της παραγωγής τροφίμων και των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Η Japan Tobacco Inc. είναι μια κορυφαία εταιρεία προϊόντων καπνού, με επιχειρήσεις σε περισσότερες από 120 χώρες και σχεδόν 60.000 εργαζομένους ανά τον κόσμο.

