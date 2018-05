Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες του reporter.gr το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να υπάρξει και τυπική έγκριση της εξαγοράς από τις αρμόδιες αντιμονοπωλιακές αρχές τόσο της Ρωσίας(που εδρεύει η μητρική της ΣΕΚΑΠ) όσο και στην Ελλάδα. Τα στελέχη της ιαπωνικής πολυεθνικής έχουν πλήρως ενημερωθεί για το πρόστιμο 44 εκατ. ευρώ στη ΣΕΚΑΠ και θεωρείται δεδομένο ότι θα καταβληθεί το πρόστιμο που έχει υποστεί η εταιρία προς το ελληνικό Δημόσιο. Να υπενθυμίσουμε ότι η μητρική Donskoy Tabak ελέγχει το 8% της αγοράς καπνού στη Ρωσία, ενώ η ΣΕΚΑΠ το 4% της εγχώριας αγοράς. Οι λόγοι αποεπένδυσης του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη από τον κλάδο καπνού αποδίδονται στη συρρίκνωση των πωλήσεων τσιγάρων διεθνώς και στην επικέντρωση στους τομείς των logistics, της παραγωγής τροφίμων και των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Η Japan Tobacco Inc. είναι μια κορυφαία εταιρεία προϊόντων καπνού, με επιχειρήσεις σε περισσότερες από 120 χώρες και σχεδόν 60.000 εργαζομένους ανά τον κόσμο. Η εταιρεία κατασκευάζει και εμπορεύεται μερικές από τις γνωστότερες διεθνείς μάρκες τσιγάρων, μεταξύ των οποίων τα Winston, Camel, MEVIUS, LD και American Spirit. Ο όμιλος εταιρειών JT έχει δεσμευτεί να επενδύει στην ανάπτυξη προϊόντων μειωμένου κινδύνου (ΠΜΚ) και εμπορεύεται το Ploom TECH, ένα προϊόν θερμαινόμενου καπνού, καθώς και διάφορα προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων με το σήμα Logic. O όμιλος JT έχει επίσης παρουσία στην αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και των επεξεργασμένων τροφίμων.

