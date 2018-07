Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Japan Tobacco Inc., κ. Edoardo Voletti και με την Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της εταιρείας, κα Πέγκυ Δόριζα.

