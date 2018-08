Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ρωσικής καπνοβιομηχανίας DONSKOY TABAK και συνακόλουθα και της ελληνικής ΣΕΚΑΠ από τον ιαπωνικό Όμιλο Japan Tobacco Inc., o οποίος ανήκει κατά 33% στο Ιαπωνικό κράτος.

More in this category: