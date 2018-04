Ο Μπίλι έχει το φόνο στο αίμα του, καθώς ανήκει στην οικογένεια Φάρεν: μια επικίνδυνη, εγκληματική οικογένεια της Φιλαδέλφειας. Μπορεί το πρόσωπό σου να είναι θολό σε εκείνον. Ωστόσο, ο θάνατός σου είναι βέβαιος. Γιατί τον Μπίλι δεν τον εμποδίζει τίποτα. Ούτε καν τα Αόρατα Πρόσωπα…

Ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς της σύγχρονης αστυνομικής μυθιστοριογραφίας, ο Ρίτσαρντ Μοντανάρι, επιστρέφει στα νέα BELL Best Seller με μια συγκλονιστική ιστορία ενοχής και εξιλέωσης, όπου «οι ανατροπές και τα αφηγηματικά τρικ υπάρχουν μέχρι και την τελευταία σελίδα» (Crime Fiction Lover). Έχοντας επιλεγεί από το New York Times Book Review ως ένα από τα καλύτερα αστυνομικά μυθιστορήματα του 2016, το Αόρατα Πρόσωπα είναι ένα πρωτότυπο και «συναρπαστικό αιματοβαμμένο θρίλερ» (New York Times) που θα σας κόψει την ανάσα.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ο Μπίλι είναι εξαιρετικός δολοφόνος: έχει στρατηγική, μέθοδο και τελετουργικό. Μόνο που δεν ξέρει πώς είναι τα θύματά του.