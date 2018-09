Ο Κόνολι είναι «ένας απαράμιλλος μαιτρ του νουάρ μυθιστορήματος» (The Guardian) και η σειρά βιβλίων με ήρωα τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Τσάρλι Πάρκερ θεωρείται από πολλούς ως «η καλύτερη σειρά μυστηρίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή» (Independent on Sunday).

Συνεχίζοντας τις επανεκδόσεις των βιβλίων του πολυβραβευμένου #1 bestselling συγγραφέα των New York Times και των Sunday Times,, οι Εκδόσεις BELL παρουσιάζουν το Φονικό Είδος . Το Φονικό Είδος είναι η τρίτη περιπέτεια με ήρωα τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Τσάρλι Πάρκερ (τα πρώτα δύο βιβλία είναι το Κάθε Νεκρό Πράγμα και Το Δέντρο του Θανάτου ) και πρόκειται για ένα «έξυπνο και μελετημένο, βαθυστόχαστο και τρυφερό, μαγευτικό και συναρπαστικό, ένα να πραγματικά σπάνιο θρίλερ» (Sunday Tribune).

