Νέοι κύκλοι επιτυχημένων σειρών, όπως το Billions με τους Τζιαμάτι-Λούις, και το ‘ελληνικό’ The Durrells έρχονται το επόμενο διάστημα στην COSMOTE TV, μαζί με πολλές νέες πρεμιέρες τηλεοπτικών σειρών, σαν το φιλόδοξο American Gods και τη νέα τηλεοπτική εμφάνιση του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στο Patrick Melrose. Συνολικά, από τον Φεβρουάριο, προγραμματίζονται πάνω από 30 πρεμιέρες σειρών στο κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD. Η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει και εμβληματικές, κλασικές σειρές του παρελθόντος (Six Feet Under, Knight Rider, Cheers). Όλες οι σειρές θα είναι διαθέσιμες και on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, καθώς και στις υπηρεσίες COSMOTE TV GO & COSMOTE REPLAY TV.

Επιστρέφουν με νέους κύκλους Billions, The Affair & Orange is the New Black

Το προσεχές διάστημα, ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η επιστροφή της πολυβραβευμένης σειράς The Affair όπου πρωταγωνιστούν ο Ντόμινικ Γουεστ και η Ρουθ Γουίλσον, με τον 4ο κύκλο, η πρεμιέρα του 3ου κύκλου της δραματικής σειράς Billions (26/3, 23.00) με το δίδυμο Πολ Τζιαμάτι - Ντέμιαν Λούις, ο 2ος κύκλος της υποψήφιας για Emmy® σειράς, The Good Fight (6/3, 22.00) από τους δημιουργούς του The Good Wife, ο 3ος κύκλος της σειράς Colony, αλλά και η 3η σεζόν της γυρισμένης στην Κέρκυρα βρετανικής σειράς The Durrells, με τους Γιώργο Καραμίχο, Αλέξη Γεωργούλη και Κώστα Κρομμύδα. Επιπλέον, ο 3ος κύκλος του UnREAL (28/2, 23.00) και ο 4ος κύκλος της σειράς Mozart in the Jungle με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, επιστρέφουν στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Με 2ο κύκλο έρχονται επίσης: η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα δραμεντί Better Things, με την Πάμελα Άντλον (9/3, 21.00), το αστυνομικό δράμα Ice (30/3, 23.00), η σειρά Imposters, η σειρά SIX και η επιτυχημένη αυστραλιανή σειρά The Heart Guy (9/2, 22.00).Τον Μάιο, ολοκληρώνεται επίσης ο 2ος κύκλος του Private Eyes με τον Τζέισον Πρίστλεϊ.

Δεν χάνουμε επίσης τον 3ο κύκλο The Last Kingdom με τον Αλεξάντερ Ντρέιμον, ενώ στην COSMOTE TV θα προβληθεί και η 6η σεζόν του πολυβραβευμένου Orange is the New Black.

Την Παρασκευή 23/2 τα μεσάνυχτα, ξεκινά ο 5ος κύκλος του βραβευμένου για 2η συνεχή χρονιά με Εmmy, Last Week Tonight με τον John Oliver. Το Late Late Show with James Corden συνεχίζεται με νέα επεισόδια κάθε Σάββατο και Κυριακή τα μεσάνυχτα.

American Gods, η νέα σειρά του Κάμπερμπατς, το remake του Heathers & άλλες νέες σειρές

Δεκατρείς νέες σειρές κάνουν πρεμιέρα το επόμενο διάστημα στο COSMOTE CINEMA 4HD, όλα σε πρώτη προβολή. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν η υποψήφια για Emmy® δραματική σειρά φαντασίας, από τους δημιουργούς

Μπράιαν Φιούλερ (Hannibal, Heroes) και Μάικλ Γκριν (Blade Runner 2049, Logan), American Gods (15/2, 23.00), η επιστροφή του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στην τηλεόραση μετά το Sherlock, με τη νέα μίνι σειρά Patrick Melrose, που βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων του Edward St. Aubyn και η τηλεοπτική μεταφορά της μαύρης κωμωδίας του ’80, Heathers (11/3,22:00), για μια μοναχική μαθήτρια που σχεδιάζει τον φόνο των δημοφιλών συμμαθητών της.

Πρεμιέρα στην COSMOTE TV κάνουν επίσης το θρίλερ Instinct (12/3, 22.00) του παραγωγού Μάικλ Ράουκ (Royal Pains) με τον Άλαν Κάμινγκ, η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα μουσική σειρά Rise (14/3, 22.00), η τηλεοπτική επιστροφή των Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Τζόαν Κόλινς με τη σειρά The Royals (31/3, 21.00), η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα σειρά Law & Order True Crime: The Menendez Murder με την Eddie Falco.

Κλασικές σειρές των 70s - 80s & αγαπημένες από τα 00s

Επιπλέον, η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει για τους συνδρομητές της, όλους τους κύκλους παλαιότερων, εμβληματικών σειρών της HBO, όπως το βραβευμένο με 3 Χρυσές Σφαίρες Six Feet Under (2001-2005) του Άλαν Μπολ (American Beauty, True Blood, Banshee), που προβάλλεται ήδη τις καθημερινές τα μεσάνυχτα, και η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα μίνι-σειρά του Τοντ Χέινς Mildred Pierce (19/2, 21.00) με τους Κέιτ Γουίνσλετ, Γκάι Πιρς και Έβαν Ρέιτσελ Γουντ. Από τον Μάρτιο, θα έχουμε στη διάθεσή μας την μίνι σειρά Olive Kitteridge, με την φετινή υποψήφια για OSCAR 1ου γυναικείου ρόλου, Φράνσις Μακ Ντόρμαντ. Επίσης, τον Απρίλιο ξεκινά η βραβευμένη με 4 Χρυσές Σφαίρες, μίνι σειρά, John Adams.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD προβάλλονται και θρυλικές σειρές της δεκαετίας το ’80, όπως το κωμικό Cheers (1982-1993) με τους Τεντ Ντάνσον, Γούντι Χάρελσον και Κίρστι Άλλεϊ και το Knight Rider (1982-1986) με τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ, αλλά και παλαιότερες επιτυχίες με «δικούς» μας Ελληνοαμερικάνους πρωταγωνιστές, όπως η διάσημη αστυνομική σειρά Kojak (1973-1978) με τον Τέλι Σαβάλας η sci-fi σειρά Battlestar Galactica (1978-1979) και το Α-ΤΕΑΜ (1983-1987) με τον Τζώρτζ Πέπαρντ. Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται επίσης οι κύκλοι της σειράς Mission Impossible (1966 -1973).