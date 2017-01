Η Vodafone αναγνωρίζει την ανάγκη για ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια και δημιουργεί το Vodafone Family

Η Vodafone ως πάροχος συνολικών λύσεων επικοινωνίας εστιάζει στην οικογένεια και προσεγγίζει με ένα διαφορετικό τρόπο τις αυξανόμενες ανάγκες της, αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari, πραγματοποίησε εκτενή έρευνα, για να καταγράψει τις οικογενειακές συνήθειες, από την οποία προέκυψε ότι μια σημαντική πρόκληση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, είναι η έλλειψη ποιοτικού χρόνου.

Βάσει της πανελλαδικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.050 γονέων με παιδιά έως 18 χρονών, οι γονείς θεωρούν ότι ο ποιοτικός χρόνος που περνά όλη η οικογένεια μαζί, είναι 3 ώρες κατά μέσο όρο την ημέρα, με το 80% να τονίζει ότι ο χρόνος αυτός είναι λιγότερος από αυτόν που θα ήθελαν. Στην πράξη όμως, μετά από αναλυτική καταγραφή των δραστηριοτήτων της οικογένειας (μεθοδολογία Day After Recall), ο ποιοτικός χρόνος που περνά συνολικά η οικογένεια είναι σημαντικά μικρότερος - μόλις 48 λεπτά κατά μέσο όρο την ημέρα.

Η ανάγκη για ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σιώμο, Ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, «ποιοτικός χρόνος είναι αυτός κατά τον οποίο οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους μοιράζονται εμπειρίες, κάνουν δραστηριότητες όλοι μαζί σαν οικογένεια που αποτελούν πηγή ικανοποίησης για τα παιδιά και συμβάλλουν στην εξέλιξή τους και στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς, γνωσιολογικό, ψυχοκινητικό και συναισθηματικό».

«Σημαντικότερο ρόλο παίζει η ποιότητα του χρόνου που θα αφιερώσουμε σε ένα παιδί. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει να απενεργοποιείς το τηλέφωνο όταν τρώτε όλοι μαζί σαν οικογένεια, όταν διαβάζεις ένα παραμύθι μαζί του, να το ακούς πραγματικά, να του επιτρέπεις να συμμετέχει ενεργά σε θέματα που το απασχολούν, ώστε να ακούγονται οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι ανησυχίες του, να του παρέχεις ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης» διευκρινίζει ο κ. Σιώμος.

Η καλύτερη σύνδεση είναι αυτή της οικογένειας

Η Vodafone, καινοτομεί διαρκώς και συνδυάζει ολοκληρωμένα προϊόντα και πρωτοποριακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της. Μέσα από τη νέα και ανατρεπτική καμπάνια για την οικογένεια δίνει ένα σημαντικό μήνυμα και τοποθετείται ως σύμμαχός της.

«Ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τους καταναλωτές μας και τις ανάγκες τους. Αυτό που ανακαλύψαμε και επιβεβαιώνεται μέσα από την έρευνα είναι η έλλειψη ποιοτικού χρόνου με την οικογένεια και έτσι δημιουργήθηκε το ερώτημα πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την ανάγκη αυτή από την πλευρά μας. Χρειάζεται μια αλλαγή στάσης, μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Έτσι στο πλαίσιο της νέας μας στρατηγικής, εστιάζουμε γύρω από την οικογένεια και τις δραστηριότητές της, και προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται, όπως η ανάγκη για ποιοτικό χρόνο», εξηγεί ο Αχιλλέας Κανάρης Διευθυντής Καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας.

Σε αυτή τη λογική η Vodafone αλλάζει και τοποθετείται γύρω από την οικογένεια, δημιουργώντας τη νέα κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών Vodafone Family, η οποία έχει να δώσει πολλά περισσότερα στην ελληνική οικογένεια. Συγκεκριμένα προσφέρει:

1) Τα οικογενειακά προγράμματα Vodafone Family One που καλύπτουν συνολικά τις επικοινωνιακές ανάγκες όλων των μελών της, ομιλία, internet και ψυχαγωγία, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο των οικογενειακών εξόδων. Παράλληλα, τα προγράμματα Vodafone Family One παρέχουν στην οικογένεια τη δυνατότητα να μοιράζεται ως και 4GB internet στο κινητό, αλλά και να θέτουν προσωπικό όριο στη χρήση MB κάθε μέλους της.

2) Το εκτενές πρόγραμμα προνομίων Vodafone Thank you, που δίνει τη δυνατότητα στην οικογένεια να απολαμβάνει δραστηριότητες και εμπειρίες, αλλά και να επωφελείται σημαντικά μειώνοντας τα καθημερινά της έξοδα. Το Vodafone Thank you εμπλουτίζεται διαρκώς, ώστε να προσφέρει περισσότερες προσφορές και υπηρεσίες επιτρέποντας έτσι στην οικογένεια να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο ευκαιρίες για ποιοτικό χρόνο, όπως εισιτήρια cinema/θέατρο, φαγητό, εισιτήρια πλοίων, πακέτα διακοπών και ξενοδοχείων και πολλά άλλα.