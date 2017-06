Στην κατηγορία PLATINUM διακρίθηκε η WIND για την εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών, βάσει του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index). Ταυτόχρονα απέσπασε και τη διάκριση Best Progress PLATINUM σε αναγνώριση της μεγαλύτερης προόδου σε σχέση με τις άλλες εταιρείες στην ίδια κατηγορία.

Ο CR Index (Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης), ο οποίος προκύπτει από ερωτηματολόγιο με σημείο αναφοράς 100 αυστηρά διεθνή κριτήρια πάνω σε θέματα που αναπτύχθηκαν στους εταιρικούς Απολογισμούς για το έτος 2015, είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων των εταιρειών στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Κάθε χρόνο 6.000 εταιρείες από 64 χώρες συμμετέχουν στον Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας του BITC (Business in the Community) υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας το οποίο ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς παγκοσμίως για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στην Ελλάδα ο CR Index εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (www.cri.org.gr) σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC).

Μέσω του CR Index, του πρώτου εθνικού δείκτη Εταιρικής Ευθύνης, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες-αξιολογητές επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις της WIND κατατάσσοντας την στην πλατινένια βαθμίδα στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και την επίδρασή της στην Κοινωνία, το Περιβάλλον, την Αγορά και τους Εργαζόμενους. Μέχρι σήμερα μόνο 4 από τις συμμετέχουσες στον θεσμό έχουν φτάσει στο επίπεδο Platinum ύστερα από διαχρονική προσπάθεια 5 ή περισσοτέρων ετών.

Για την WIND αυτή ήταν η 4η χρονιά που συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης CRI διανύοντας μια πορεία σημαντικής και συστηματικής εξέλιξης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND: «Η WIND είναι ένας επιχειρηματικός οργανισμός που πιστεύει στη φιλοσοφία του βιώσιμου επιχειρείν και χτίζει την ευημερία της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι «πολυτέλεια», είναι μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής και του DNA μας που λαμβάνει υπόψη της την Κοινωνία, το Περιβάλλον, την Αγορά και τους Εργαζόμενους».