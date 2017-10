Στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών 5ης γενιάς (5G), συμβάλλει ο Όμιλος ΟΤΕ, με τη συμμετοχή του σε 11 ερευνητικά έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 5G Infrastructure PPP (5G-PPP), που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την ενεργό συμβολή του στα 5G-PPP έργα, ο Όμιλος ΟΤΕ αποκτά τεχνογνωσία σε θέματα 5G από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και αξιολόγηση μελλοντικών τεχνολογικών λύσεων, εμπορικών εφαρμογών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε τομείς όπως έξυπνες πόλεις, e-health, έξυπνες μεταφορές, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και media.

Συγκεκριμένα, μετά τη συμμετοχή του σε 4 ερευνητικά έργα της πρώτης φάσης του Προγράμματος 5G-PPP (Ιούλιος 2015-Ιούνιος 2018), ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει σε επιπλέον 7 από τα 21 ερευνητικά έργα της δεύτερης φάσης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο σε 3 ερευνητικά έργα: στα SESAME και 5G-ESSENCE ως project coordinator και στο 5G-PHOS ως technical manager.

Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, συμμετέχοντας, μόνο το 2017, σε 27 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Τα έργα στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ:

SESAME-Small Cells Coordination for Multi-tenancy and Edge Services: Στόχος, η ανάπτυξη μιας ενοποιημένης ιδεατής cloud-based πλατφόρμας, η οποία θα διαχειρίζεται πληθώρα μικρών κυψελών (small cells), ενώ θα παρέχει ευκολίες δικτύου (π.χ. self-x management) και θα υποστηρίζει σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. https://5g-ppp.eu/sesame/

COHERENT-Coordinated Control and Spectrum Management for 5G Heterogeneous Radio Access Networks: Βασική καινοτομία του είναι η ανάπτυξη ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης ετερογενών ασύρματων δικτύων ως μια ενοποιημένη δικτυακή οντότητα, μέσω Software Defined Networking (SDN) και ευέλικτης διαχείρισης φάσματος, για ακόμη καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. https://5g-ppp.eu/coherent/

5G-Xhaul-Dynamically Reconfigurable Optical-Wireless Backhaul/Fronthaul with Cognitive Control Plane for Small Cells and Cloud-RANs: Στόχος του είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ευέλικτου και χαμηλού κόστους backhaul/fronthaul δικτύου με δυνατότητα υποστήριξης σύγχρονων και μελλοντικών οπτικών και ασύρματων τεχνολογιών πρόσβασης και αντίστοιχων υπηρεσιών. https://5g-ppp.eu/5g-xhaul/

CHARISMA-Converged Heterogeneous Advanced 5G Cloud-RAN Architecture for Intelligent and Secure Media Access: Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υποδομής cloud υψηλής ασφάλειας και φασματικής απόδοσης, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής επίδοσης (απόκριση δικτύου μικρότερη του 1ms), ικανής να υποστηρίξει υπηρεσίες e-health και wellness monitoring, ΙοΤ και smart cities. https://5g-ppp.eu/charisma/

5G-ESSENCE -Embedded Network Services for 5G Experiences: Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευέλικτης πλατφόρμας, ικανής να υποστηρίξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ροές εσόδων, με έμφαση στα small cells και στο edge cloud computing, που αναμένεται ότι θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο 5G. https://5g-ppp.eu/5g-essence/

5G-MEDIA-Programmable Edge-to-Cloud Virtualization Fabric for the 5G Media Industry: Στοχεύει στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων εφαρμογών 5G που σχετίζονται με τα Μέσα Ενημέρωσης. https://5g-ppp.eu/5g-media/

SLICENET-End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G Networks: Στοχεύει στην ανάπτυξη δικτυακού πλαισίου για την υποστήριξη 5G υπηρεσιών για διάφορες κάθετες αγορές (vertical markets), με έμφαση στη γνωστική διαχείριση και τον έλεγχο του δικτύου από άκρο σε άκρο, μέσω τεχνολογιών SDN/NFV. https://5g-ppp.eu/slicenet/

BlueSpace - Temporary Access Point Enhanced Heterogeneous Information Flow Technologies for Demand Attentive Networks: Μελετά την ανάπτυξη και ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, για την υποστήριξη των υψηλών απαιτήσεων των δικτύων 5G αξιοποιώντας τις δυνατότητες της χωρικής πολυπλεξίας (SDM), κατεύθυνσης πολλαπλής δέσμης και ευέλικτης διαχείρισης δικτύου. https://5g-ppp.eu/bluespace/

5G-PHOS - 5G Integrated Fiber-Wireless Networks Exploiting Existing Photonic Technologies for High-density SDN-programmable Network Architectures: Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών οπτικών και ασύρματων τεχνολογιών για εφαρμογές 5G, κατάλληλες για πυκνοδομημένες περιοχές και περιοχές τύπου hot spot, αξιοποιώντας τις εξελίξεις στον τομέα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. https://5g-ppp.eu/5g-phos/

5G-PICTURE - 5G Programmable Infrastructure Converging Disaggregated Network and Compute Resources: Επιδιώκει την ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών, οπτικών και ασύρματων τεχνολογιών για την υποστήριξη υπηρεσιών ICT και κάθετων αγορών, υιοθετώντας την καινοτόμο λογική των Disaggregated-Radio Access Networks (DA-RANs), η οποία επιτρέπει τον συνδυασμό υπηρεσιών χρησιμοποιώντας προγραμματιζόμενη υποδομή. https://5g-ppp.eu/5g-picture/

MATILDA - A Holistic, Innovative Framework for the Design, Development and Orchestration of 5G-ready Apps and Network Services over Sliced Programmable Infrastructure: Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου πλαισίου για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών 5G και υπηρεσιών δικτύου σε προγραμματιζόμενη υποδομή. https://5g-ppp.eu/matilda/